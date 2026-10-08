В Барнауле суд ждет 17-летнего курьера аферистов, укравших у пенсионерки деньги СК Алтай: суд ждет 17-летнего курьера аферистов, укравших у пенсионерки деньги

Москва8 окт Вести.В Барнауле перед судом предстал 17-летний курьер телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 1,3 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю .

По данным следствия, несовершеннолетний обвиняемый вступил в преступный сговор с мошенниками, действовавшими в составе организованной группы, и согласился выполнять роль курьера. Весной … участники группы позвонили на телефон 86-летней жительницы Барнаула говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Представившись правоохранителями, мошенники сообщили жертве о том, что в отношении нее якобы возбудили уголовное дело из-за финансирования вооруженных формирований иностранного государства, а также об открытии на ее имя банковского счета на территории иностранного государства. Под предлогом проверки денежных средств и предотвращения их хищения мошенники убедили пенсионерку снять со счета в банке и передать курьеру 1 млн 300 тыс. рублей.

Позднее фигурант по указанию куратора приехал из Новосибирска в Барнаул, встретился с потерпевшей, назвал кодовое слово и забрал деньги. Позднее перевел наличные аферистам, получив за это вознаграждение.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере). В настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.