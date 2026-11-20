В Москве задержаны члены ОПГ, созданной для торговли наркотиками неделю назад В Москве задержаны организатор и члены ОПГ, собиравшиеся торговать наркотиками

Москва20 ноя Вести.Московские правоохранители задержали участников преступной группы, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По данным следственный органов, ОПГ была создана не позднее 13 ноября 2026 года. Теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГСУ СКР по российской столице.

Правоохранители установили, что один и фигурантов организовал банду ради заработка. Согласно распределенным им ролям, он приобретал наркотики, указывал места закладок и распоряжался деньгами. Связь с курьерами держал в Telegram.

Одним из членов группы стал 17-летний парень. Его обучили оборудовать тайники, и неделю назад подросток забрал свертки и оставил их в подъезде одного из жилых домов. В тот же день их обнаружили силовики.

Задержаны два курьера, в том числе несовершеннолетний. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. В ходе следственных действий они дали показания, на основании которых сегодня задержаны два курьера и один из организаторов преступной группы… За сбыт наркотиков в составе организованной группы грозит до 20 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Еще троим фигурантам меру пресечения изберут в ближайшее время.