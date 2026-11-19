Москва19 нояВести.Житель Москвы 41 года обвиняется в производстве, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в мессенджере МАХ.
Мужчина организовал подпольную плантацию конопли в гаражном боксе на Салтыковской улице.
В ходе обыска изъято 86 кустов конопли, более 660 г высушенной и 285 г свежей марихуаны. Также в гараже находились специальное оборудование, удобрения, весы и пресс для упаковки наркотиковнаписали в пресс-службе
Мужчина находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.