Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские на востоке Москвы Столичные полицейские обнаружили 86 кустов конопли в гараже местного жителя

Москва19 ноя Вести.Житель Москвы 41 года обвиняется в производстве, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в мессенджере МАХ.

Мужчина организовал подпольную плантацию конопли в гаражном боксе на Салтыковской улице.

В ходе обыска изъято 86 кустов конопли, более 660 г высушенной и 285 г свежей марихуаны. Также в гараже находились специальное оборудование, удобрения, весы и пресс для упаковки наркотиков написали в пресс-службе

Мужчина находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.