Благовещенца осудят за сбор 500 г конопли и попытку изготовить гашишное масло

Житель Благовещенска пойдет под суд за попытку изготовить наркотик Благовещенца осудят за сбор 500 г конопли и попытку изготовить гашишное масло

Москва2 окт Вести.Житель Благовещенска 25 лет предстанет перед судом по обвинению в незаконных приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Так, в апреле мужчина собрал свыше 500 г конопли в окрестностях села Грибское, спрятал собранное, а в начале мая перевез в гараж в Благовещенске, где собирался изготовить гашишное масло.

При попытке приготовления наркотика злоумышленник испугался стука в ворота и сбежал, оставив в гараже предметы для изготовления вещества и потеряв по дороге рюкзак со шприцами. Обнаружив все это, хозяйка гаража сразу обратилась в полицию написали в пресс-службе

Подозреваемого задержали, он признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.