Москва2 октВести.Житель Благовещенска 25 лет предстанет перед судом по обвинению в незаконных приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.
Так, в апреле мужчина собрал свыше 500 г конопли в окрестностях села Грибское, спрятал собранное, а в начале мая перевез в гараж в Благовещенске, где собирался изготовить гашишное масло.
При попытке приготовления наркотика злоумышленник испугался стука в ворота и сбежал, оставив в гараже предметы для изготовления вещества и потеряв по дороге рюкзак со шприцами. Обнаружив все это, хозяйка гаража сразу обратилась в полициюнаписали в пресс-службе
Подозреваемого задержали, он признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.