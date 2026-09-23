Москва23 сен Вести.Подмосковные полицейские задержали мужчину, вырастившего на своем участке 151 куст конопли. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в мессенджере МАХ.

Фигурант – 41-летний житель деревни Савинка.

При осмотре приусадебного участка и хозяйственных построек полицейские обнаружили 151 куст, визуально схожий с каннабисом, а также два пакета с измельченной растительной массой и срезанными растениями. Кроме того, изъяты курительные приспособления с остатками вещества