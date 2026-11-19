Москва19 нояВести.Житель Калининградской области признан виновным в госизмене и приготовлении к совершению теракта. Суд вынес ему приговор - 16 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Балтийский флотский военный суд.
Судом установлено, что в феврале - марте 2025 года гражданин В., находясь на территории Калининградской области, осуществлял сбор и передачу представителю иностранного государства сведений, которые могли быть использованы против ВС РФ в условиях вооруженного конфликта, а также оказывал иную помощь в деятельности, направленной против безопасности Россииговорится в материалах суда
В частности, подсудимый занимался фото- и видеосъемкой объектов Минобороны РФ, находящихся в Калининградской области, изготовил скриншоты картографических приложений с указанием мест их нахождение.
Все материалы подсудимый через мессенджер направил заказчику.