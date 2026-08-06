Москва6 авгВести.В Москве Следственный комитет выявил еще четыре эпизода в деле двух жителей Подмосковья, которые похищали девушек и вымогали у них деньги. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по столице на платформе MAX.
Отмечается, что ранее суд приговорил их к 9,5 и 8 годам колонии за девять доказанных эпизодов. Тогда речь шла о сумме более 750 тысяч рублей.
После того как информация о деле попала в СМИ, объявились новые потерпевшие. Еще четыре девушки опознали злоумышленников по фото в публикациях. Общая сумма ущерба по новым эпизодам превысила 200 тысяч рублей.
Следователи столичного Следственного комитета установили дополнительно еще 4 эпизода той же преступной схемы, причастность к которым подтверждается в том числе денежными переводамиговорится в публикации
В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение по вновь выявленным фактам.
Следственный комитет просит других пострадавших от аналогичных действий обращаться в следственный отдел по Таганскому району Москвы.