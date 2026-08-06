В Москве фигурантам дела о похищениях девушек добавят еще четыре эпизода Следком Москвы установил новые эпизоды в деле о похищениях девушек

Москва6 авг Вести.В Москве Следственный комитет выявил еще четыре эпизода в деле двух жителей Подмосковья, которые похищали девушек и вымогали у них деньги. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по столице на платформе MAX.

Отмечается, что ранее суд приговорил их к 9,5 и 8 годам колонии за девять доказанных эпизодов. Тогда речь шла о сумме более 750 тысяч рублей.

После того как информация о деле попала в СМИ, объявились новые потерпевшие. Еще четыре девушки опознали злоумышленников по фото в публикациях. Общая сумма ущерба по новым эпизодам превысила 200 тысяч рублей.

Следователи столичного Следственного комитета установили дополнительно еще 4 эпизода той же преступной схемы, причастность к которым подтверждается в том числе денежными переводами говорится в публикации

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение по вновь выявленным фактам.

Следственный комитет просит других пострадавших от аналогичных действий обращаться в следственный отдел по Таганскому району Москвы.