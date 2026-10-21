Чиновница за похищенные 4,1 млн рублей в Приморье отправится на 4 года в колонию

Бывшая чиновница в Приморье признана виновной в должностных преступлениях Чиновница за похищенные 4,1 млн рублей в Приморье отправится на 4 года в колонию

Москва21 окт Вести.Бывшая начальница управления образования Дальнереченского городского округа признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере, подлоге и превышении должностных полномочий, она приговорена к 4 годам колонии, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Приморского края.

Установлено, что фигурантка фиктивно трудоустроила в детский сад свою родственницу и знакомую, при этом они получали заработную плату. За все время им было перечислено почти 2,5 млн рублей. Кроме того, осужденная выписывала фиктивные премии, требуя передать ей полученные деньги, заключала фиктивные договоры на обслуживание техники. Всего ею похищено более 4,1 млн рублей бюджетных средств.

Суда приговорил ее к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу 350 тысяч рублей говорится в сообщении

Кроме того, ей запрещено занимать должности в госслужбе и органах местного самоуправления на 3 года.