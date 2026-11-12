Москва12 нояВести.В Ростовской области выявлены факты противоправной деятельности работника одного из территориальных органов внутренних дел, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
Ведомство уточняет, что речь идет о заместителе главного бухгалтера УМВД России по городу Шахты.
Используя свое служебное положение, она в период с 2023 по 2026 год осуществляла необоснованные перечисления бюджетных средств на свои банковские счета и счета сожителя.
Сумма ущерба составила более 32 миллионов рублейговорится в публикации
Сотрудница уволена из органов внутренних дел, назначено проведение служебной проверки.
Факты ее противоправных действий были выявлены оперативниками собственной безопасности областного ГУ МВД совместно с региональным управлением ФСБ.
На основании представленных ими материалов ростовский Следком возбудил уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Об этом говорится в публикации ведомства в MAX. Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу.