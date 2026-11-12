Бухгалтер полиции из города Шахты перевела на свои счета больше 32 млн рублей

Больше 32 млн рублей перевела на свои счета бухгалтер полиции из города Шахты Бухгалтер полиции из города Шахты перевела на свои счета больше 32 млн рублей

Москва12 ноя Вести.В Ростовской области выявлены факты противоправной деятельности работника одного из территориальных органов внутренних дел, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Ведомство уточняет, что речь идет о заместителе главного бухгалтера УМВД России по городу Шахты.

Используя свое служебное положение, она в период с 2023 по 2026 год осуществляла необоснованные перечисления бюджетных средств на свои банковские счета и счета сожителя.

Сумма ущерба составила более 32 миллионов рублей говорится в публикации

Сотрудница уволена из органов внутренних дел, назначено проведение служебной проверки.

Факты ее противоправных действий были выявлены оперативниками собственной безопасности областного ГУ МВД совместно с региональным управлением ФСБ.

На основании представленных ими материалов ростовский Следком возбудил уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Об этом говорится в публикации ведомства в MAX. Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу.