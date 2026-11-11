В Тюменской области сотрудница банка похитила выплаты у участников СВО на 16 млн В Тюменской области осудят сотрудницу банка, похитившую у участников СВО 16 млн

Москва11 ноя Вести.В Тюменской области сотрудница банка Винникова в составе организованной группы приняла участие в хищении более 16 миллионов рублей у участников спецоперации. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Установлено, что в 2025 году, действуя в составе ОПГ и используя свое служебное положение, женщина получала сведения о поступлении выплат на банковские счета военнослужащих, которые им полагались при заключении первого контракта о прохождении службы в зоне СВО.

После этого злоумышленники оформляли от имени военных фиктивные заявления на перевод денежных средств. Тогда Винникова незаконно перечисляла деньги на счета соучастников. В дальнейшем похищенные деньги обналичивались и распределялись между участниками ОПГ.

По этой схеме было похищено более 16 миллионов рублей.

Винникова обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Собранные доказательства признаны достаточными. Уголовное дело в отношении Винниковой направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников продолжается отмечается в сообщении

Фигурантка признала вину в полном объеме и дала показания, что позволило задержать еще троих участников ОПГ.