Москва1 октВести.Мошенница забрала 29 тысяч у пенсионерки из Шахт, предложив ей сделать перерасчет пенсии. Об этом пишет управление МВД России по Ростовской области в MAX.
В полицию обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что случайно познакомилась с женщиной, и та предложила ей сделать перерасчет пенсионных выплат за вознаграждение.
Поверив малознакомой, заявительница потеряла 29 тысяч рублейговорится в публикации
Правоохранители задержали подозреваемую: ей оказалась ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница. Она пояснила, что решила воспользоваться доверием женщины, чтобы подзаработать.
Подозреваемая сказала пенсионерке, что якобы имеет связи в соответствующих органах и может ускорить процесс перерасчета, но для этого ей нужно перевести деньги на карту. Пожилая женщина сделала это, и мошенница перестала выходить на связь.
Сейчас фигурантка возместила ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.