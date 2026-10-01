У пенсионерки из Шахт украли 29 тысяч, предложив сделать перерасчет пенсии

В Шахтах мошенница предложила пенсионерке перерасчитать пенсию и украла 29 тысяч У пенсионерки из Шахт украли 29 тысяч, предложив сделать перерасчет пенсии

Москва1 окт Вести.Мошенница забрала 29 тысяч у пенсионерки из Шахт, предложив ей сделать перерасчет пенсии. Об этом пишет управление МВД России по Ростовской области в MAX.

В полицию обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что случайно познакомилась с женщиной, и та предложила ей сделать перерасчет пенсионных выплат за вознаграждение.

Поверив малознакомой, заявительница потеряла 29 тысяч рублей говорится в публикации

Правоохранители задержали подозреваемую: ей оказалась ранее судимая за аналогичные преступления местная жительница. Она пояснила, что решила воспользоваться доверием женщины, чтобы подзаработать.

Подозреваемая сказала пенсионерке, что якобы имеет связи в соответствующих органах и может ускорить процесс перерасчета, но для этого ей нужно перевести деньги на карту. Пожилая женщина сделала это, и мошенница перестала выходить на связь.

Сейчас фигурантка возместила ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.