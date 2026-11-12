Застройщика осудили за мошенничество и кражу 43 млн на Урале

Уральца приговорили к семи годам за кражу 43 млн под предлогом постройки домов Застройщика осудили за мошенничество и кражу 43 млн на Урале

Москва12 ноя Вести.Белоярский районный суд в Свердловской области приговорил к семи годам заключения застройщика, который не выполнил обязательства по возведению домов и причинил ущерб на 43 млн рублей. Об этом сообщает в MAX прокуратура региона.

Подсудимого Заура Аскерова 1988 года рождения признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере).

По данным суда, с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года Аскеров заключал с жителями области договоры подряда, обещая построить типовые каркасные и модульные дома. Заказчики платили ему, затем он завал указания наемным рабочим выполнить часть работ, чтобы создать видимость возведения домов.

На деле же выполнялась настолько незначительная часть работ, что использовать постройки по назначению было невозможно. К тому же по нескольким договорам Аскеров не сделал вообще ничего.

Полученные в виде аванса денежные средства мужчина обратил в свою пользу, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 43 млн рублей говорится в сообщении

Свою вину мужчина не признал, заявив, что у него не было умысла на обман и завладение деньгами потерпевших. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали сумму причиненного материального ущерба по исковым требованиям потерпевших.