На Сахалине будут судить застройщика за мошенничество на 36 млн рублей

На Сахалине будут судить застройщика за обман 19 семей На Сахалине будут судить застройщика за мошенничество на 36 млн рублей

Москва14 ноя Вести.Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора подрядной строительной организации, который обманул 19 семей на более чем 36 миллионов рублей. Об этом сообщает astv.ru.

Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как отмечает astv.ru, руководитель ООО "Константа" собрал с клиентов деньги, но дома так и не построил. На данный момент официально известно о 19 пострадавших семьях.

С февраля 2022 года по декабрь 2025 года обвиняемый заключил с девятью гражданами договоры подряда на строительство жилых домов, однако в установленные сроки взятые на себя обязательства не исполнил под предлогом наличия проблем по поставке строительных материалов отмечается в сообщении

Ущерб был причинен на сумму более 36 миллионов рублей. На имущество фигуранта наложили арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.