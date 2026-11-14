Москва14 нояВести.Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора подрядной строительной организации, который обманул 19 семей на более чем 36 миллионов рублей. Об этом сообщает astv.ru.
Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Как отмечает astv.ru, руководитель ООО "Константа" собрал с клиентов деньги, но дома так и не построил. На данный момент официально известно о 19 пострадавших семьях.
С февраля 2022 года по декабрь 2025 года обвиняемый заключил с девятью гражданами договоры подряда на строительство жилых домов, однако в установленные сроки взятые на себя обязательства не исполнил под предлогом наличия проблем по поставке строительных материаловотмечается в сообщении
Ущерб был причинен на сумму более 36 миллионов рублей. На имущество фигуранта наложили арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.