Москва29 октВести.Бывший сотрудник подразделения Росреестра получила 5 лет условного срока по делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Бывший начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по Камчатскому краю 63 лет признана виновной в незаконной регистрации прав на 49 объектов недвижимости.
Суд установил, что в октябре 2020 года женщина, действуя из личной заинтересованности по просьбе одного из сотрудников ведомства, незаконно зарегистрировала переход права собственности на 49 объектов недвижимости от одного коммерческого предприятия к другому. При этом она вышла за пределы своих полномочий, не обеспечила проведение необходимой правовой экспертизы и не приняла меры для получения недостающих документовнаписали в пресс-службе
Таким образом подсудимая лишила организацию имущества на сумму свыше 642 млн рублей.
Подсудимая вину не признала.
Елизовский районный суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.