Экс-сотрудник Росреестра на Камчатке получила срок за превышение полномочий Чиновник на Камчатке осуждена за регистрацию прав на 49 объектов недвижимости

Москва29 окт Вести.Бывший сотрудник подразделения Росреестра получила 5 лет условного срока по делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Бывший начальник межмуниципального отдела по Елизовскому и Мильковскому районам управления Росреестра по Камчатскому краю 63 лет признана виновной в незаконной регистрации прав на 49 объектов недвижимости.

Суд установил, что в октябре 2020 года женщина, действуя из личной заинтересованности по просьбе одного из сотрудников ведомства, незаконно зарегистрировала переход права собственности на 49 объектов недвижимости от одного коммерческого предприятия к другому. При этом она вышла за пределы своих полномочий, не обеспечила проведение необходимой правовой экспертизы и не приняла меры для получения недостающих документов написали в пресс-службе

Таким образом подсудимая лишила организацию имущества на сумму свыше 642 млн рублей.

Подсудимая вину не признала.

Елизовский районный суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.