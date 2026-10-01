Москва1 октВести.Суд в Смоленске вынес обвинительный приговор бывшему секретарю судебного заседания облсуда по делу о превышении должностных полномочий, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным спецслужбы, фигурантка имела доступ к материалам рассматриваемых уголовных дел и из корыстной заинтересованности систематически передавала персональные данные о засекреченных свидетелях обвиняемым – участникам организованных преступных групп (ОПГ).
Эти сведения использовались для их подкупа или принуждения к отказу от показанийговорится в сообщении
Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Ей также запрещено занимать должности на госслужбе в судебной системе сроком на 2 года.