Москва24 нояВести.После задержания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Москву доставили первого вице-губернатора региона Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В понедельник, 23 ноября, глава региона был задержан прямо у трапа самолета, когда прилетел в столицу в рабочую командировку. Выяснилось, что губернатор стал фигурантом уголовного дела о хищениях 39 млн рублей, растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги и незаконных валютных операциях.
Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова доставили в Москву после следственных мероприятий в Мурманскеотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что в деле появились переводы денег в Киргизию.