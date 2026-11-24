Первого вице-губернатора Мурманской области и министра доставили в Москву

После задержания Чибиса в Москву доставили вице-губернатора Мурманской области Первого вице-губернатора Мурманской области и министра доставили в Москву

Москва24 ноя Вести.После задержания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Москву доставили первого вице-губернатора региона Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В понедельник, 23 ноября, глава региона был задержан прямо у трапа самолета, когда прилетел в столицу в рабочую командировку. Выяснилось, что губернатор стал фигурантом уголовного дела о хищениях 39 млн рублей, растрате более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию дороги и незаконных валютных операциях.

Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова доставили в Москву после следственных мероприятий в Мурманске отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что в деле появились переводы денег в Киргизию.