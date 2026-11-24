Жена губернатора Андрея Чибиса прокомментировала его задержание Евгения Чибис прокомментировала задержание мужа в качестве подозреваемого

Москва24 ноя Вести.Жена губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения прокомментировала его задержание в качестве подозреваемого. Она опубликовала пост в соцсети "ВКонтакте".

Евгения заявила, что произошедшее нелепо и что ее супруг делал все, чтобы жители гордились регионом.

Все, кто знает нашу семью, понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это говорится в публикации

Евгения Чибис поблагодарила всех, кто пишет и говорит слова поддержки.

Ранее губернатора Мурманской области задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях.