Москва28 нояВести.Бывшего заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова арестовали в Московской области. Как сообщает Baza, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
В середине августа текущего года экс-замгубернатора покинул пост.
В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о по статье 286 УК РФ. Сегодня Коломенский городской суд отправил его под стражу на два месяцасказано в сообщении
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В правительстве ЯНАО Емельянов отвечал за строительство, жилищную политику и государственный строительный надзор, а также курировал строительство спортивного комплекса "Ямал Арена" в Салехарде.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.