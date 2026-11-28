Экс-замгубернатора ЯНАО Емельянова арестовали по делу о превышении полномочий Baza: экс-замгубернатора ЯНАО Александра Емельянова арестовали в Подмосковье

Москва28 ноя Вести.Бывшего заместителя губернатора ЯНАО Александра Емельянова арестовали в Московской области. Как сообщает Baza, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

В середине августа текущего года экс-замгубернатора покинул пост.

В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о по статье 286 УК РФ. Сегодня Коломенский городской суд отправил его под стражу на два месяца сказано в сообщении

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В правительстве ЯНАО Емельянов отвечал за строительство, жилищную политику и государственный строительный надзор, а также курировал строительство спортивного комплекса "Ямал Арена" в Салехарде.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.