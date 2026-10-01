Москва1 окт Вести.Жительница Южно-Сахалинска 67 лет получила третью судимость по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Суд установил, что осужденная, будучи ранее дважды судимой за совершение аналогичного преступления, в период с сентября по декабрь 2025 года и с февраля по апрель 2026 года фиктивно поставила на учет 106 иностранных граждан, заведомо осознавая, что проживать в жилом помещении они не будут написали в пресс-службе

Подсудимой назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Пенсионерка обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.