Жительницы Сахалина незаконно оформляли сим-карты, чтобы повысить продажи Работницы салона связи на Сахалине незаконно регистрировали сим-карт на клиентов

Москва16 ноя Вести.Бывшим сотрудницам салона сотовой связи в Макарове Сахалинской области грозит до 8 лет лишения свободы за незаконное оформление сим-карт. Об этом сообщили в УМВД России по региону, передает ТАСС.

По версии следствия, трое консультантов салона связи использовали паспортные данные клиентов и регистрировали на них сим-карты, чтобы улучшить показатели продаж.

Пользуясь служебными полномочиями, с целью повышения показателей продаж, обвиняемые регистрировали на имена ранее обращавшихся в салон граждан новые сим-карты без их ведома говорится в сообщении

Так, в марте 2025 года одна из работниц оформила на клиентку 18 абонентский номеров, а месяц спустя другая зарегистрировала 3 сим-карты на местного жителя. В августе прошлого года стажер оформила еще 5 номеров, используя скан паспорта, который ей прислала одна из обвиняемых.

В ведомстве отметили, что уголовное дело завершено и передано в суд. Фигурантки нарушили правила работы со средствами хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации. Им грозит лишение свободы на срок вплоть до 8 лет.