Москва18 ноя Вести.В Красноярске вынесен приговор в отношении 23-летнего торговца персональными данными. Подробности в MAX сообщает прокуратура Красноярского края.

По материалам следствия, мужчина покупал так называемые логи - файлы с персональными данными граждан и привязанными к ним телефонными номерами.

Используя чужие данные, молодой человек оформлял незарегистрированные сим-карты на ничего не подозревающих людей. Через приложение "Госключ" получал электронные подписи, заключал договоры с операторами и в итоге обзавелся 23 телефонными номерами говорится в сообщении ведомства

Через мессенджер злоумышленник продавал сим-карты за криптовалюту, затем переводил ее в рубли и тратил на себя. Покупатели номеров использовали их для обмана граждан. Так, одна потерпевшая лишилась более 400 тысяч рублей, другая - около миллиона.

За неправомерный оборот персональных данных, неправомерный доступ к компьютерной информации и легализацию преступных доходов суд приговорил фигуранта к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также он обязан выплатить штрафы на общую сумму 560 тысяч рублей.