На Кубани предстанет перед судом мужчина, оформлявший сим-карты на умерших людей

В Краснодарском крае будут судить мужчину, оформлявшего сим-карты на мертвецов На Кубани предстанет перед судом мужчина, оформлявший сим-карты на умерших людей

Москва2 окт Вести.Перед судом в Краснодарском крае предстанет 48-летний представитель одного из операторов сотовой связи, который оформлял сим-карты на умерших людей и незаконно распространял их вне офисов продаж, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Для оформления договоров он использовал незаконно полученные паспортные данные граждан даже тех, кого уже нет в живых отмечается в публикации

Деятельность "предпринимателя" пресекли сотрудники УВД по городу Сочи и УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ.

В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.