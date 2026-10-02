Москва2 октВести.Перед судом в Краснодарском крае предстанет 48-летний представитель одного из операторов сотовой связи, который оформлял сим-карты на умерших людей и незаконно распространял их вне офисов продаж, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Для оформления договоров он использовал незаконно полученные паспортные данные граждан даже тех, кого уже нет в живыхотмечается в публикации
Деятельность "предпринимателя" пресекли сотрудники УВД по городу Сочи и УФСБ России по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ.
В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.