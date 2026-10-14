Москва14 октВести.Оперативники завершили расследование уголовного дела о вовлечении занятий проституцией, раскрыли деятельность группы, организовавшей интим-услуги в массажных салонах Хабаровского, Приморского краев и Сахалинской области, сообщается в MAX-канале МВД края.
Установлено, что организатором являлась 52-летняя ранее судимая уроженка Иркутской области, с ней работали администраторами в подпольных салонах в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Операторы обеспечивали поток клиентов. Администраторы получали 5% от дохода, операторы — 4%, девушки — 40%. Во время обысков изъяты телефоны, карты, ноутбуки, реклама, предметы интимного характера и терминалы.
Организатор находится под домашним арестом, остальные трое подельниц - под подпиской о невыездеговорится в сообщении
Девушки, оказывающие интим-услуги, допрошены в качестве свидетелей.