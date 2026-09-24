Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве на экс-судью из Кузбасса

Глава СК инициировал уголовное преследование экс-судьи из Кузбасса Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве на экс-судью из Кузбасса

Москва24 сен Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой – ее считают причастной к мошенничеству при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным следствия, с 2018 по 2021 годы Степанцова с соучастниками по ложным основаниям организовала для своей бабушки получение социальной выплаты для приобретения жилья.

осле этого путем фиктивной продажи квартиры Степанцова похитила бюджетные денежные средства в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, действуя с соучастником аналогичным способом, Степанцова создала фиктивные основания для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения ее дядей. В результате были похищены бюджетные денежные средства в размере 1,15 млн рублей сказано в сообщении

В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Уголовное преследование соучастника ведется в рамках расследования другого уголовного дела, добавили в СКР.