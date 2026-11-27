Суд Ижевска заключил под стражу еще двух стоматологов-мошенников

В Ижевске арестовали еще двух стоматологов, обвиняемых в мошенничестве Суд Ижевска заключил под стражу еще двух стоматологов-мошенников

Москва27 ноя Вести.В Ижевске суд заключил под стражу двух врачей-хирургов, проходящих по делу о мошенничестве в сети стоматологических клиник, сообщили в MAX в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Фигуранты входили в преступную группу, участников которой обвиняют в хищениях денежных средств граждан под предлогом оказания медицинских услуг.

В настоящее время ущерб, причиненный действиями преступной группы, органами следствия оценивается в сумму более 37 000 000 рублей сказано в публикации

В судебном заседании адвокаты просили избрать обвиняемым меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако суд арестовал их на 2 месяца, до 26 января 2027 года.