Москва29 окт Вести.В рамках расследования дела об обмане родителей детей с расстройством аутистического спектра директору частной московской медклиники "Медлайн" вменяют 6 эпизодов мошенничества и 4 эпизода неправомерного оборота средств платежей, передает РИА Новости.

Василия Генералова арестовали в августе. По информации столичного главка СК, директор и врач частной медклиники с декабря 2017 года целенаправленно искали родителей детей, страдающих расстройством аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями.

Генералову предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и четырех эпизодов неправомерного оборота средств платежей (часть 2 статьи 187 УК РФ) говорится в судебных документах

Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты вводили их в заблуждение по поводу лечения, а также убеждали оплачивать дорогие услуги и препараты. Затем они отмывали деньги через подставные банковские карты.

Ранее суд в Москве продлил Генералову арест до конца 2026 года.