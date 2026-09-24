Москва24 сен Вести.В Москве суд продлил арест генеральному директору клиники "Медлайн" Василию Генералову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича говорится в сообщении

По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года гендиректор клиники и его помощница специально искали родителей детей с аутизмом и другими тяжелыми неврологическими болезнями и убеждали их, что смогут помочь. При этом лечение не имело научного обоснования, и после него родители сообщали о применении необоснованных и потенциально опасных методик, а также об ухудшении состояния их детей после терапии.

Средства, полученные от мошенничества, обвиняемые отмывали путем незаконных финансовых операций, используя подставные банковские карты.