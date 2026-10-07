Ветеринарного врача из Омской области обвиняют в коммерческом подкупе В Омской области суд рассмотрит дело о подкупе главветврача

Москва7 окт Вести.В Омской области будут судить главного ветеринарного врача сельхозпредприятия, которую обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, главветврач с февраля 2020 года по октябрь 2024 года регулярно получала деньги от менеджера фирмы, которая поставляла лекарства и медицинские изделия для хозяйства. Таким способом поставщик добивался того, чтобы закупки шли именно через его компанию. Всего врач получила более 400 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления женщина не признала, пояснив, что занимала указанные денежные средства для погашения кредитных и иных долговых обязательств говорится в сообщении

Дело передано в Любинский районный суд. По статье о коммерческом подкупе женщине грозит до 12 лет лишения свободы.