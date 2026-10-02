Москва2 окт Вести.Сотрудники ОМВД России по городу Шарыпово раскрыли серию мошенничеств с ущербом порядка 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба полиции Красноярского края в мессенджере МАХ.

В полицию обратились шесть жительниц Шарыпово, рассказавшие, что собирались купить по объявлению на одной из интернет-площадок щенков мальтипу. Все они внесли предоплату, однако ни собак, ни денег не увидели. Продавец оправдывалась разными причинами.

Сначала женщина уверяла, что щенки на карантине и нужно время, чтобы быть уверенной в их иммунитете. Потом написала, что экстренно легла в больницу вместе с дочерью, а позже и вовсе заявила, что ребенок якобы скончался. Спустя время злоумышленница пообещала вернуть все денежные средства, но перестала выходить на связь, так и не отправив им ни денег, ни щенков. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 250 000 рублей написали в ведомстве

Сотрудники полиции установили личность мошенницы – ею оказалась 21-летняя жительница Омска. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.