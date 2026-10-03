В Подмосковье осудили главврача психбольницы за взятки от фармкомпаний

Главврача подмосковной психбольницы оштрафовали на 3 млн рублей за откаты В Подмосковье осудили главврача психбольницы за взятки от фармкомпаний

Москва3 окт Вести.Главного врача психиатрической больницы в поселке Саматиха Шатурского городского округа Подмосковья признали виновным в систематическом получении взяток от поставщиков лекарственных средств. Об этом сообщает MK.RU.

Как установил суд, с 2017 года медик требовал от трех фармацевтических компаний откаты в размере от 3 до 10% от суммы контрактов на поставку препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний за беспрепятственную оплату договоров. Незаконное вознаграждение, общая сумма которого составила 301 тысячу рублей, маскировали под премии сотрудникам и "спонсорскую помощь".

Шатурский городской суд приговорил руководителя медучреждения к штрафу в 3 миллиона рублей с лишением права занимать руководящие должности в здравоохранении сроком на пять лет.