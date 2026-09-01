Адвоката из Балашихи осудили за попытку хищения 50 млн рублей В Подмосковье осудили адвокатов за попытку выманить у бизнесмена 50 млн

Москва1 сен Вести.Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении председателя подмосковной коллегии адвокатов Евгения Шумара и его помощника Гора Чобаняна. Как сообщает РБК, Шумар получил три года лишения свободы условно, а Чобанян — 2,5 года колонии. Кроме того, фигуранты обязаны выплатить штрафы по 150 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, адвокаты пытались похитить у фигуранта дела о поставках аппаратов ИВЛ Евгения Фридмана 50 миллионов рублей. Шумар убеждал бизнесмена, что эти деньги необходимо передать сотрудникам МВД за прекращение уголовного преследования, хотя в реальности не собирался этого делать.

Фридман, узнав о готовящейся сделке, обратился в ФСБ. В ходе оперативного эксперимента при передаче первого транша в размере 5 миллионов рублей Чобанян и Шумар были задержаны. Изначально дело было возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве, однако впоследствии действия обвиняемых были переквалифицированы на мошенничество, так как не было установлено должностных лиц, которым предназначались средства.