Москва14 июлВести.В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленники выманили около 3 миллионов рублей у местного жителя, сообщает управление городского МВД России.
Мужчина записался через интернет на плановый комплекс медицинских обследований. После чего ему в мессенджер написал неизвестный под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга и начал угрожать уголовной ответственностью за якобы пособничество в терроризме.
Его вынудили перевести 2 миллиона 865 тысяч рублей по указанным реквизитам.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество"написано на сайте МВД
В настоящее время устанавливается личность преступника.