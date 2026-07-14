Мошенники выманили 3 млн руб. у жителя Краснодара, записавшегося на обследование

Житель Краснодара лишился 3 млн руб. после записи на диспансеризацию Мошенники выманили 3 млн руб. у жителя Краснодара, записавшегося на обследование

Москва14 июл Вести.В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленники выманили около 3 миллионов рублей у местного жителя, сообщает управление городского МВД России.

Мужчина записался через интернет на плановый комплекс медицинских обследований. После чего ему в мессенджер написал неизвестный под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга и начал угрожать уголовной ответственностью за якобы пособничество в терроризме.

Его вынудили перевести 2 миллиона 865 тысяч рублей по указанным реквизитам.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество" написано на сайте МВД

В настоящее время устанавливается личность преступника.