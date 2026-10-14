Главврача нижегородского СПИД-центра подозревают в превышении полномочий В Нижегородской области главврача СПИД-центра обвинили в превышении полномочий

Москва14 окт Вести.Главврач нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян, ранее занимавший пост депутата Законодательного собрания региона, стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Главного врача нижегородского СПИД-центра и бывшего депутата Законодательного собрания Нижегородской области Соломона Апояна обвиняют в превышении полномочий говорится в публикации

Следствие полагает, что Апоян содействовал заключению договоров на размещение социальной рекламы с одной конкретной компанией, из-за чего были ограничены условия конкуренции. Помимо этого, начальную цену контрактов завысили. В итоге бюджет Нижегородской области потерял более 1 миллиона рублей.

Свою вину Апоян признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.