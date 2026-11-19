Во Владимирской области экс-полицейский обвиняется в превышении полномочий Экс-начальник ОМВД Владимирской области обвиняется в превышении полномочий

Москва19 ноя Вести.Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-начальника Собинского ОМВД. Об этом сообщает региональное ведомство.

По материалам следствия, в 2022-2024 гг обвиняемый был в курсе совершаемых местным депутатом различных преступлений.

Находясь с ним в дружеских отношениях, обвиняемый использовал свои полномочия в целях непроведения в отношении депутата надлежащих проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, благодаря чему последний мог длительное время продолжать преступную деятельность говорится в сообщении

В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего депутата были получены данные о причастности обвиняемого к совершению должностного преступления, собраны доказательства его вины.

Мужчину задержали по месту жительства, в ходе допроса он признал свою вину и был заключен под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.