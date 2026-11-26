Москва26 ноя Вести.В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему начальнику городской полиции Владиславу Пронину – ему дали четыре года условно. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

Пронина признали виновным в превышении должностных полномочий, когда он трудился в филиале Московского протезно-ортопедического предприятия. Вместе с ним по делу проходил мастер участка Андрей Доможиров. Об их задержании стало известно в ноябре 2024 года.

По данным следствия, в 2023-2024 годах Пронин поручил мастеру передавать в коммерческую фирму, где учредителем был его родственник, данные людей, которые обращались на предприятие. В свою очередь, Доможиров уговаривал этих граждан заказывать медицинские изделия и продукцию в той же фирме. За это она перечисляла руководителю филиала 5 процентов от прибыли. В результате государственное предприятие потеряло больше 3,9 миллиона рублей прибыли.

Пронину назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком четыре года говорится в публикации

Доможирову суд назначил три года условно с таким же испытательным сроком.