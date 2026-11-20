Житель Ардатова украл у брата более 7 млн и получил четыре года условно

Житель Нижегородской области получил условный срок за хищение 7 млн у брата Житель Ардатова украл у брата более 7 млн и получил четыре года условно

Москва20 ноя Вести.Житель Ардатова 43 лет получил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно за хищение свыше 7 млн рублей у родного брата – участника СВО 53 лет, сообщила пресс- служба ГУ МВД России по Нижегородской области в мессенджере МАХ.

… подсудимый, владевший данными банковского счета потерпевшего, паролями для входа в онлайн-банк и пин-кодом от банковской карты, осуществил ряд переводов денежных средств на свой счет, а также обналичил деньги брата в банкомате. Общая сумма похищенных средств составила 7 117 495 рублей написали в пресс-службе

Мужчина получил четыре года условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.