Москва11 сен Вести.Ворошиловский межрайонный суд Донецка вынес приговор бывшему руководителю Государственного концерна "Корпорация развития Донбасса" Андрею Калюжному за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Как установлено, фигурант, являясь должностным лицом, оформлял себе служебные командировки на территории РФ для решения рабочих задач.

При этом, под видом служебных командировок Калюжный выезжал за пределы России с целью отдыха. Для сокрытия своей преступной деятельности … [он] давал указания подчиненным … вносить заведомо ложные сведения в официальные документы о его командировании говорится в сообщении ведомства

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали Андрея Калюжного в 2025 году по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным по вышеупомянутым статьям и приговорил его к принудительным работам на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% ежемесячно в доход государства; с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госкорпорациях и госуконцернах на срок 3 года.