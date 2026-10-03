Полиция Ростова раскрыла кражу электровелосипеда на 45 тысяч рублей Полиция Ростова-на-Дону задержала подозреваемого в краже электровелосипеда

Москва3 окт Вести.В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли кражу электровелосипеда. Об этом проинформировало ГУ МВД РФ по Ростовской области на платформе MAX.

С заявлением о пропаже в отдел полиции обратился 40-летний горожанин. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого - 44-летнего ранее судимого местного жителя.

Благодаря слаженным действиям сотрудников ОП №4 Управления МВД РФ по городу Ростову-на-Дону было оперативно установлено местонахождение похищенного электровелосипеда, его вернули законному владельцу говорится в публикации

По данным правоохранителей, мужчина шел мимо дома, увидел стоящий без присмотра электротранспорт и решил его присвоить. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.