Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за поджог локомотива

В Ростове-на-Дону мужчина предстанет перед судом за поджог локомотива Житель Ростова-на-Дону пойдет под суд за поджог локомотива

Москва23 сен Вести.В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который поджег локомотив по заданию неизвестного. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в декабре 2025 года 23-летний молодой человек, получив предложение от другого лица. чье дело выделено в отдельное производство, поджег локомотив на станции Ростов-Главный. Все происходящее он снимал на камеру телефона.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти) сказано в сообщении

Материалы уголовного дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.