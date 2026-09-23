Москва23 сенВести.В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который поджег локомотив по заданию неизвестного. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
По данным следствия, в декабре 2025 года 23-летний молодой человек, получив предложение от другого лица. чье дело выделено в отдельное производство, поджег локомотив на станции Ростов-Главный. Все происходящее он снимал на камеру телефона.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти)сказано в сообщении
Материалы уголовного дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.