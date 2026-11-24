Москва24 ноя Вести.Роскачество выявило более 30 мошеннических телеграм-каналов, которые выдают себя за поставщиков рыбной продукции с Дальнего Востока и Севера России, сообщили в организации ТАСС.

В преддверии Нового года в Telegram активизировались мошенники, предлагающие купить красную икру "напрямую от производителей" по ценам ниже рыночных. Схема рассчитана на предпраздничный ажиотаж, когда спрос на деликатесы резко растет, а бдительность покупателей снижается говорится в сообщении

Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь с покупателями. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества отмечают, что для поиска жертв мошенники преимущественно используют домовые чаты, где представляются официальными магазинами. Обязательное условие сделки - стопроцентная предоплата. Покупатель переводит деньги по номеру телефона или на карту, после чего "менеджер" либо прекращает общение, либо блокирует пользователя.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что сейчас приходится пик спроса на икру, поскольку россияне традиционно закупают ее к Новому году. По его словам, в Telegram-группах, посвященных совместным закупкам продуктов, можно встретить предложения заказать икру у производителей, и это нормальная практика для желающих сэкономить. Однако там, где высок спрос, всегда появляются мошенники, добавил он: они рассчитывают на стремление людей приобрести деликатес дешевле и на доверие к "соседям" по чату. Кузьменко пояснил, что обман можно распознать по требованию предоплаты переводом на личную карту, а также по отказу продавца предоставить сертификаты на продукцию.

Помимо икры, по аналогичной схеме злоумышленники предлагают ягоды, фрукты и свежее мясо, однако деликатесы встречаются в мошеннических предложениях заметно чаще, добавили в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что к новогодним праздникам цены на красную икру в торговых сетях снижаются: с начала ноября она подешевела почти на 10%​. Сейчас килограмм красной икры стоит в среднем 15 920 рублей. Кроме того, назывались продукты, которые могут ее заменить.