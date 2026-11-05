Москва5 ноя Вести.Незаконное осуществление бизнеса в рыбной отрасли и браконьерство стали основными аспектами создания Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании (АО "ДРУК").

Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он напомнил, что рыбная отрасль – стратегическая, следовательно, компании, находящиеся под иностранным влиянием, могут осуществлять рыбный бизнес только в случае согласования с правительственной комиссией.

Были приняты решения судебные об участии людей, которые незаконно осуществляли бизнес в нашей рыбной отрасли … Напомню, что рыбная отрасль является стратегической, и те компании, которые находятся под иностранным влиянием, могут осуществлять этот бизнес только в случае согласования правительственной комиссией заявил он

Вторым аспектом глава Федерального агентства по рыболове назвал браконьерство.

А второй аспект - были предприятия, которые осуществляли браконьерство, легализацию незаконных финансовых средств, выводом денег за рубеж. Но у этих предприятий тоже были изъяты активы прокомментировал Шестаков

Также он отметил, что на данный момент компания сохранила рабочие места, она осуществляет вылов сейчас водных биологических ресурсов и она продолжает развиваться.

Но там же еще, помимо этого, накладывается очень много других историй. Ведь отдали-то нам часть компаний, а за компаниями потянулись другие компании, где эти компании - акционеры. Мы только одной кредиторской задолженности выявили перед "ДРУКом" на 6 миллиардов рублей. То есть очень большой пласт работы сделан, колоссальный. Мы обратились к президенту с поддержкой создания такой компании (ДРУК - прим. ред.). И вот эта компания на самом деле консолидировала все эти активы. Она сохранила рабочие места, она осуществляет вылов сейчас водных биологических ресурсов. Компания развивается добавил Шестаков

Ранее Илья Шестаков оценил сотрудничество с Норвегией по вылову морепродуктов. Он назвал сотрудничество России и Норвегии в рыболовной отрасли идеалом взаимодействия двух государств потому что происходит не только взаимовыгодный вылов морепродуктов, но и сохраняется их запас для естественного воспроизводства.