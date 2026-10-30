Турция в сентябре нарастила экспорт рыбы в Россию до 72,6 миллиона долларов

Россия в сентябре импортировала рыбы из Турции на рекордную сумму Турция в сентябре нарастила экспорт рыбы в Россию до 72,6 миллиона долларов

Москва30 окт Вести.Объем поставок рыбной продукции из Турции в Россию превысил 72 миллиона долларов, обновив рекордную отметку.

В денежном выражении экспорт вырос на 34% относительно августа и в полтора раза по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом рекордный экспорт во многом был обеспечен благодаря поставкам мороженой рыбы. В сентябре объем этой продукции достиг 55,3 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую службу статистики.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия нарастила импорт рыбы из других стран, чтобы заместить поставки армянских компаний после введения ограничений. Он отметил, что в вопросе поставок форели российский рынок переориентировался на Турцию и Иран.

Между тем член генерального совета "Деловой России" Олег Николаев рассказал, что российский рынок легко компенсирует выпадающие объемы поставок рыбы из Армении.