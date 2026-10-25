Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков пива в Грузию Экспорт российского пива в Грузию достиг исторического максимума

Москва25 окт Вести.Россия с января по сентябрь текущего года увеличила экспорт пива в Грузию почти на 40%, до рекордных 2,8 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской таможни.

За девять месяцев прошлого года стоимость поставок составляла 2 миллиона долларов.

По данным агентства, нынешний показатель стал максимальным за всю историю торговли между странами.

По итогам девяти месяцев 2026 года Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров пива на грузинский рынок. Лидером осталась Германия с объемом поставок 7,9 миллиона долларов, второе место – за Нидерландами с 5,2 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Россия также побила рекорд по экспорту водки. Объем поставок в период с января по сентябрь составил 1,6 миллиона долларов.