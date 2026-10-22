Россия увеличила экспорт водки в Грузию до 1,6 миллиона долларов

Россия обновила максимум экспорта водки в Грузию Россия увеличила экспорт водки в Грузию до 1,6 миллиона долларов

Москва22 окт Вести.За девять месяцев текущего года – в январе-сентябре – Росси нарастила экспорт водки в Грузию до 1,6 миллиона долларов, что стало новым историческим максимумом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской таможни.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2024 году. Тогда за аналогичный период экспорт составил 441,6 тысячи долларов.

Россия занимает второе место среди поставщиков водки в Грузию. Лидером является Азербайджан с экспортом в 1,8 миллиона долларов. В пятерку основных экспортеров водки в Грузию также входят Киргизия, Армения и США.

Ранее сообщалось, что в 2025 году поставки грузинского виски в Россию выросли вдвое, по сравнению с 2024 годом, и достигли 2 748,4 тонны.