Москва1 нояВести.Поставки лесного ореха в Россию из Грузии по итогам сентября достигли рекордного месячного объема. Об этом свидетельствуют данные грузинской службы статистики, которые приводит ТАСС.
Объем экспорта неочищенного фундука в РФ в сентябре составил 73,1 т на сумму $291 тыс. Это в 2,8 раза превышает аналогичный показатель прошлого года и является историческим максимумом для какого-либо месяцауточняется в публикации
В целом по итогам девяти месяцев текущего года Грузия экспортировала в Россию 209,2 т фундука ($715,3 тыс.), что в 2,4 раза превышает прошлогодний объем за аналогичный период.