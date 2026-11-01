В сентябре Грузия поставила в Россию рекордные 73,1 т лесного ореха

Грузия в сентябре экспортировала в Россию рекордный объем лесного ореха В сентябре Грузия поставила в Россию рекордные 73,1 т лесного ореха

Москва1 ноя Вести.Поставки лесного ореха в Россию из Грузии по итогам сентября достигли рекордного месячного объема. Об этом свидетельствуют данные грузинской службы статистики, которые приводит ТАСС.

Объем экспорта неочищенного фундука в РФ в сентябре составил 73,1 т на сумму $291 тыс. Это в 2,8 раза превышает аналогичный показатель прошлого года и является историческим максимумом для какого-либо месяца уточняется в публикации

В целом по итогам девяти месяцев текущего года Грузия экспортировала в Россию 209,2 т фундука ($715,3 тыс.), что в 2,4 раза превышает прошлогодний объем за аналогичный период.