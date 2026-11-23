Научный руководитель ВНИРО заявил, что лосося становится меньше в РФ Научный руководитель ВНИРО Глубоковский: лосося становится меньше в России

Москва23 ноя Вести.Прогноз ученых по вылову лосося в 2026 году провалился: расчет был на 227 тысяч тонн, а по факту выловили лишь чуть более 99,3 тысячи тонн, говорится в материале KP.RU. Как отметил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Михаил Глубоковский, лосося становится меньше.

По его словам, лососи — это анадромные рыбы, то есть они живут в двух средах. Нерестятся и растут в пресной воде — реках и озерах Дальнего Востока, пояснил Глубоковский, а нагуливаются, набирают вес и жир — в океане.

В этом и сложность прогнозирования. Еще сложность в том, что лососевая путина скоротечна. По сути, каждый вид идет чуть больше месяца, а если вид малочисленный — и того меньше. В итоге, у нас для сбора данных времени немного Объяснил научный руководитель ВНИРО

При этом, как отметил Глубоковский, ошибка в прогнозировании в этом году вышла также и у американцев, канадцев и японцев. Путина, как заметил научный руководитель ВНИРО, была провальная во всей северной части Тихого океана.

Делая прогноз на следующий год, Глубоковский предположил, что будет лучше, чем в этом, но хуже, чем в 2025 году. Он пояснил, что в четные годы горбуши приходит меньше, а в нечетные — больше.

При этом Глубоковский отметил, что лосося "все-таки становится меньше".