Спортивный фотограф Исаева: в голом теле спортсменов мало ценности Спортивный фотограф объяснила, почему в голых кадрах спортсменов мало ценного

Москва15 июл Вести.Кадры с голым телом спортсменов или с чем-то пошлым совсем не ценятся в работе спортивного фотографа — этим занимаются психически нездоровые люди. В беседе с NEWS.ru спортивный фотограф Дарья Исаева рассказала о том, что действительно ценно в ее работе.

Были случаи, когда никто из коллег не отправил фотографии после того, как у фигуристки сползло платье. Ты ведь осознаешь, что это произошло не специально и можно доставить человеку сложности такими снимками. Ценности в таких фотографиях мало сказала Исаева

Спортивные фотографы "охотятся" за интересной и красивой картинкой и не стремятся поймать что-то пошлое, объясняет эксперт. Ведь людям всегда интересны детали, эмоции и обстоятельства.

Ранее Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) выпустили инструкцию против "сексуализации" женщин в трансляциях. .