Эксперт назвала признаки, при которых контейнер для еды пора выбрасывать Эксперт Филинская: не каждый контейнер годится для разогрева еды в микроволновке

Москва10 ноя Вести.Разогревать еду в микроволновой печи можно не в любом контейнере: при выборе изделия следует ориентироваться на этикетку, где производитель указал допустимые способы его использования. Об этом в беседе с RT предупредила доцент кафедры химии, технологии полимеров и упаковочных решений Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская.

Если пластик помутнел, пожелтел, покрылся сеткой мелких трещин или большим количеством царапин или начал впитывать запахи пищи, его пора выбрасывать. Он больше не безопасен заключила эксперт

Если возможности посмотреть этикетку нет, ориентироваться стоит на маркировку, размещенную на дне контейнера. Знак в виде бокала и вилки означает, что пластик прошел контроль на санитарно-гигиеническую безопасность, не угрожает здоровью и пригоден для контакта с пищевой продукцией. Для разогрева в микроволновке подходят изделия из полипропилена - их обозначают цифра пять и буквы PP: такой материал выдерживает воздействие пара и сохраняет форму, пояснила Филинская.

Тем не менее, ресурс даже качественного пищевого полипропилена ограничен: после 50-100 циклов мытья в посудомоечной машине или примерно 150-200 использований в микроволновке пластик начинает стареть. Внутри появляются микроцарапины от вилок и потертости от жестких моющих губок, в микродефектах остаются частицы продуктов, которые трудно отмыть и которые служат средой для вредных микроорганизмов. Самым надежным вариантом эксперт назвала перекладывание еды в стеклянную или керамическую посуду.