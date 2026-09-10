Работник может накопить 4,4 балла в год при зарплате в 110 тысяч рублей в месяц

Эксперт: средний доход в 2026 году принесет россиянам почти 4 пенсионных балла Работник может накопить 4,4 балла в год при зарплате в 110 тысяч рублей в месяц

Москва10 сен Вести.Россияне при средней зарплате в 110 тысяч рублей в месяц могут накопить около 4,4 пенсионного балла в год. Об этом сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН, директор Международного института сравнительно-правовых исследований новых технологий РУДН Петр Петкилев.

Как уточняется, средняя зарплата в России в июне 2026 года составила около 115 тысяч рублей​​​.

Если взять зарплату на уровне нынешних средних показателей по стране в районе 105–110 тысяч рублей в месяц, по данным Росстата, то за год официально трудоустроенный работник сформирует примерно 4,0–4,4 пенсионного балла отметил Петкилев

По его словам, в 2026 году единая величина базы для исчисления страховых взносов за сотрудника в Социальный фонд России составляет 2 979 000 рублей – это примерно около 248 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, эксперт напомнил, в каких случаях пенсионные коэффициенты не начисляются. Если работник получает часть дохода неофициально (зарплату "в конверте"), то работодатель не платит с этих денег страховые взносы в Социальный фонд России. А также при очень высоком доходе количество начисляемых пенсионных коэффициентов перестает расти, поскольку государство устанавливает лимит для начисления страховых взносов.