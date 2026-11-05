Эксперт Жукова: банк может снизить ставку по ипотеке на 2% при взносе от 40%

Россиянам напомнили, что ставка по ипотеке зависит от величины первого взноса Эксперт Жукова: банк может снизить ставку по ипотеке на 2% при взносе от 40%

Москва5 ноя Вести.Банк может снизить ставку по ипотеке на 2% при первоначальном взносе от 40%. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала финансовый эксперт Наталья Жукова.

По словам специалиста, процентная ставка по ипотеке зависит от величины первого взноса.

В 2026 году стандартно банки просят 20% от стоимости квартиры. Кредитные организации оценивают свои риски и дают ставку ниже на 0,3–0,5%, если первоначальный взнос выше 30%. Некоторые банки предоставляют скидку на ставку 1–2%, если внести 40% и больше сказала Жукова

Как обратила внимание эксперт, чем больше размер первоначального взноса, тем меньше сумма кредита, процентов переплаты, а также ежемесячный платеж.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута предупредил, что если компания предлагает ипотечный кредит без первоначального взноса, то это приведет к удорожанию приобретаемой недвижимости.